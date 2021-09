Visite de la Bibliothèque nationale de France – Site Richelieu Bibliothèque nationale de France – site Richelieu, 18 septembre 2021 10:00, Paris.

Journée du patrimoine 2021 Bibliothèque nationale de France – site Richelieu. Gratuit Handicap moteur

18 et 19 septembre

Visite de la Bibliothèque nationale de France – Site Richelieu

*

Parcours de visite à la découverte du site Richelieu : aile Robert de Cotte (bureaux de la présidence et de la direction générale), salles de lecture du département des Manuscrits et du département des Arts du spectacle et la Salle Labrouste.

Présentation d’œuvres patrimoniales issues des collections des départements des Arts du spectacle, des Cartes et plans, des Estampes et de la photographie, des Manuscrits, des Monnaies, médailles et antiques et de la Musique.

Plus d’informations sur bnf.fr

*

samedi 18 septembre – 10h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 19h00

*

Entrée libre – la présentation d’un pass sanitaire en cours de validité est obligatoire



Bibliothèque nationale de France – site Richelieu 58 rue de Richelieu 75002 Paris Paris 75002 Paris

https://cibul.s3.amazonaws.com/location61351089.jpg

Crédits : Façade extérieure du site Richelieu © Jean-Christophe Ballot / OPPIC/ BnF – – © Jean-Christophe Ballot / OPPIC/ BnF Gratuit (c) Jean-Christophe Ballot / BnF