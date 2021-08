Valognes Bibliothèque municipale Manche, Valognes Exposition Au temps de Gilles de Gouberville Bibliothèque municipale Valognes Catégories d’évènement: Manche

Valognes

Exposition Au temps de Gilles de Gouberville Bibliothèque municipale, 17 septembre 2021 13:00, Valognes. Journée du patrimoine 2021 Bibliothèque municipale. Gratuit

17 et 18 septembre Exposition Au temps de Gilles de Gouberville * Au temps de Gilles de Gouberville :

Découverte de la civilisation du XVIe siècle Parcours en 11 panneaux (Antiquité et humanisme, la conquête du monde, savants et médecins, , architecture, vie et culture, l’art de la guerre, Réforme et guerres de religion, l’imprimerie)

Présentation d’ouvrages du XVIe siècle dans des vitrines

Visite libre *

vendredi 17 septembre – 13h00 à 18h30

samedi 18 septembre – 10h30 à 12h30

samedi 18 septembre – 14h00 à 17h30

*

Bibliothèque municipale 25 rue Henri Cornat, 50700 Valognes Valognes 50700 Manche

02 33 95 82 40 http://bibliotheque.mairie-valognes.fr

Bâtiment à arcades de style néoflorentin. La bibliothèque du fonds ancien est installé au premier étage. Au rez-de-chaussée se trouvent des salles ouvertes au public de la bibliothèque. La bibliothèque est installée pour partie dans une halle à blé du 18e siècle conservée dans son état d’origine avec charpente en chêne sur colonne cylindrique. En sous-sol, exposition de la pierre d’autel du Ham et d’un sarcophage mérovingien.

Crédits : Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Manche, Valognes Autres Lieu Bibliothèque municipale Adresse 25 rue Henri Cornat, 50700 Valognes Ville Valognes Age minimum 10 Age maximum 99 lieuville Bibliothèque municipale Valognes