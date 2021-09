Souillac Bibliothèque municipale Lot, Souillac Ouverture des fonds patrimoniaux et écoute de vinyles Bibliothèque municipale Souillac Catégories d’évènement: Lot

Samedi 18 septembre, 10h00, 14h00 Ouverture des fonds patrimoniaux et écoute de vinyles * Au troisième étage de la bibliothéque venez découvrir les fonds patrimoniaux pour en apprendre d’avantage sur Souillac ! Les vinyles, du fond de l’association Sim Copans (Souillac en Jazz), vont être mis à disposition pour une écoute libre. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 17h00

Entrée libre, pass sanitaire

Bibliothèque municipale Rue de la Halle, 46200 Souillac

