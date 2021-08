Exposition “Et si vous en appreniez davantage sur Flaubert ?” Bibliothèque municipale, 17 septembre 2021 14:00, Nogent-sur-Seine.

Journée du patrimoine 2021 Bibliothèque municipale. Gratuit

17 et 18 septembre

Exposition “Et si vous en appreniez davantage sur Flaubert ?”

vendredi 17 septembre – 14h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 09h30 à 12h00

samedi 18 septembre – 13h30 à 16h00

Gratuit. Entrée libre. Port du masque obligatoire.



Bibliothèque municipale 3 rue François Bachimont, 10400 Nogent-sur-Seine Nogent-sur-Seine 10400 Bernières Aube

La ville de Nogent-sur-Seine possède l’une des plus anciennes bibliothèques municipales du département de l’Aube, puisqu’elle a été créée en 1837. Le service a d’abord été installé au premier étage dans l’Hôtel de Valville, qui abritait alors également l’Hôtel de Ville. Les secrétaires de mairie faisaient office de « bibliothécaires ». En 1904, la bibliothèque a été déplacée au musée d’art et d’histoire de la ville, ouvert deux ans plus tôt grâce aux donations des sculpteurs Alfred Boucher et Paul Dubois. Elle devient alors une « bibliothèque populaire ».

Après la guerre, elle réintègre l’Hôtel de Valville jusque dans les années 1990. En 1994, la bibliothèque, ne faisant plus face aux besoins des usagers en matière de lecture publique et de consultation des fonds anciens, est déménagée avec son mobilier créé sur mesure à l’Espace Boeswillwald (ancienne propriété d’une famille d’artistes d’origine alsacienne). Cet équipement, aménagé sur trois niveaux et agrémenté d’un joli parc, accueille aussi l’Ecole de Musique du Nogentais au deuxième étage.

Le fonds ancien de cette bibliothèque municipale provient des confiscations révolutionnaires, de dons d’érudits locaux ou de dépôts de ministères. Sa constitution s’est probablement faite tout au long du XIXe siècle. Il compte actuellement environ 3 000 volumes. Un inventaire est en cours. Peu d’ouvrages portent des titres de propriété autres que le timbre de la bibliothèque et l’étude complète de ce fonds reste à faire.

