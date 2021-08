ChevreuseBibliothèque Municipale Jean Racine Bibliothèque Municipale Jean Racine Place du Général De Gaulle 78460 CHEVREUSE ChevreuseBibliothèque Municipale Jean Racine, Yvelines Atelier d’écriture Bibliothèque Municipale Jean Racine Place du Général De Gaulle 78460 CHEVREUSE ChevreuseBibliothèque Municipale Jean Racine Catégories d’évènement: ChevreuseBibliothèque Municipale Jean Racine

Samedi 18 septembre, 15h30 Atelier d’écriture * Poèmes courtois, blasons, énigmes et devinailles… autant de formes d’écrits du Moyen-Âge que Pascale Petit nous invitera à découvrir et à revisiter à la lumière du présent lors de l’atelier d’écriture qu’elle animera à la bibliothèque de Chevreuse le 18 septembre, en amont du festival, Rêvons de mots. *

Le territoire communal est inclus dans le Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse, constitué de 51 communes, et dont Chevreuse est le siège.

Le centre-ville, édifié dans le bas de la vallée, est surmonté sur son flanc par le château de la Madeleine.

Chevreuse et sa vallée sont de hauts lieux de randonnée et de cyclotourisme.

