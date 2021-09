Dinan Bibliothèque municipale Côtes-d'Armor, Dinan Chasse “aux trésors” à la Bibliothèque Municipale Bibliothèque municipale Dinan Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Chasse “aux trésors” à la Bibliothèque Municipale Bibliothèque municipale, 18 septembre 2021 10:00, Dinan. Journée du patrimoine 2021 Bibliothèque municipale. Gratuit

Samedi 18 septembre, 10h00 Chasse “aux trésors” à la Bibliothèque Municipale * A partir d’un livret, partez à la recherche de détails que vous n’avez encore jamais découverts dans les différents espaces de la bibliothèque. Le lieu et ses collections patrimoniales n’auront plus de secrets pour vous. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h30

Bibliothèque municipale 20 rue Waldeck-Rousseau, Dinan Dinan 22100 Côtes-d’Armor

https://cibul.s3.amazonaws.com/location22571821.jpg 02 96 39 04 85 Crédits : Ville de Dinan Gratuit

