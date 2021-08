Saint-Vallier Bibliothèque municipale de Saint-Vallier Saint-Vallier, Saône-et-Loire Exposition “Souvenirs d’aujourd’hui” Bibliothèque municipale de Saint-Vallier Saint-Vallier Catégories d’évènement: Saint-Vallier

Saône-et-Loire

Exposition “Souvenirs d’aujourd’hui” Bibliothèque municipale de Saint-Vallier, 17 septembre 2021 09:00, Saint-Vallier. Journée du patrimoine 2021 Bibliothèque municipale de Saint-Vallier. Gratuit Handicap moteur

17 et 18 septembre Exposition “Souvenirs d’aujourd’hui” * Du lundi 13 au samedi 25 septembre 2021, la Bibliothèque accueille l’exposition photographique Souvenirs d’aujourd’hui de Stéphanie Chapotot.

Les horaires d’ouverture sont les suivants : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h,

le samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30. *

vendredi 17 septembre – 09h00 à 12h00

vendredi 17 septembre – 14h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 09h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 13h30 à 16h30

*

Entrée libre

Bibliothèque municipale de Saint-Vallier 22 rue Victor Hugo, 71230 Saint-Vallier Saint-Vallier 71230 Saône-et-Loire

https://cibul.s3.amazonaws.com/location38574996.jpg 03 85 67 78 20 http://mediatheque-saintvallier.opac3d.fr/search.php?action=Accueil

La Bibliothèque municipale de Saint-Vallier propose la consultation sur place et l’emprunt de livres, de CD et de revue. Des animations et des expositions sont également organisées tout au long de l’année.

Crédits : Stéphanie Chapotot – L’Œil de Stéph Gratuit Service communication – ville de Saint-Vallier

Détails Catégories d’évènement: Saint-Vallier, Saône-et-Loire Autres Lieu Bibliothèque municipale de Saint-Vallier Adresse 22 rue Victor Hugo, 71230 Saint-Vallier Ville Saint-Vallier lieuville Bibliothèque municipale de Saint-Vallier Saint-Vallier