À la découverte des ateliers de gravure industrielle à Gergy Bibliothèque municipale de Gergy, 19 septembre 2021 15:30, Gergy

Dimanche 19 septembre, 15h30 À la découverte des ateliers de gravure industrielle à Gergy * Depuis 1885, la gravure sur métaux est une spécialité de la commune de Gergy. Aujourd’hui, seules deux entreprises, BVG et RMGI, poursuivent cette activité, dans un berceau d’une cinquantaine d’emplois. Récemment créée, l’association Musée de la Gravure Industrielle à Gergy propose de collecter et transmettre la mémoire de ce métier. Le parcours de visite, dans le centre du village, permettra aux participants de découvrir l’histoire et les faits marquants de cette aventure. Une démonstration avec une machine à graver achevera le parcours. *

dimanche 19 septembre – 15h30 à 16h30

20 places | Sur inscription

Bibliothèque municipale de Gergy 1 Place Paul Chateau, 71590 Gergy

