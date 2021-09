Visites libres ou accompagnées de la salle d’études de la bibliothèque municipale récemment rénovée Bibliothèque municipale de Châlon-sur-Saône, 18 septembre 2021 14:00, Chalon-sur-Saône.

Journée du patrimoine 2021 Bibliothèque municipale de Châlon-sur-Saône. Gratuit

18 et 19 septembre

Visites libres ou accompagnées de la salle d’études de la bibliothèque municipale récemment rénovée

Ce lieu abritait de 1822 à 1845, dans une aile neuve, le tribunal civil.

Depuis 1845, la bibliothèque municipale y est installée.

Dans la salle d’étude des adultes, longue de 25 mètres et contenant

17 000 volumes anciens, des boiseries aux sculptures emblématiques

réalisées au XVIIIe siècle pour la bibliothèque de l’ancienne abbaye cistercienne de La Ferté (commune de Saint-Ambreuil) sont visibles. Confisquées à la Révolution, comme les livres qu’elles contenaient,elles ont été déposées d’abord sur le site de l’ancien collège (actuel lycée

Émiland-Gauthey), qui devînt ensuite la première bibliothèque de Chalon-sur-Saône. Elles furent plus tard réemployées lors de l’installation de la bibliothèque sur le site de l’ancien couvent des Carmes.

Les pilastres rectilignes de ces boiseries sont ornés de feuilles d’acanthe en leur sommet, de décors géométriques et de fleurons à l’intérieur des pilastres. Dans la partie haute des rayonnages on peut observer des bandeaux sculptés dont certains portent des représentations allégoriques.

À l’origine, les thématiques des sculptures correspondaient au contenu des rayons. Un globe céleste et un globe terrestre du XVIIIe siècle, tous deux manuscrits et réalisés par le moine capucin Louis Legrand, complètent le décor. Le globe terrestre indique pour chaque pays les caractéristiques du climat, du relief, des populations, de la faune et de la flore : l’Amérique du Nord y est « terre inconnue », mais grâce aux rapports des missions jésuites espagnoles depuis le XVIIe siècle, l’Amérique du Sud fourmille d’annotations. Le globe céleste est de la même façon un témoin des connaissances astronomiques du XVIIIe siècle ; celui-ci a la particularité de représenter la constellation du « Chesne de Charles II », inventée par l’astronome Edmond Halley en hommage au roi Charles II d’Angleterre qui se tint caché pendant vingt quatre heures dans un arbre après sa défaite à Worcester en 1651.

En 2020-2021, la salle d’étude de la bibliothèque municipale a bénéficié durant plusieurs mois de travaux essentiels pour préserver et conserver au mieux ses collections, sous le pilotage du service Architecture de la Ville de Chalon.

Au-delà d’assurer la préservation des collections, tous les réaménagements ont été pensés pour que les Chalonnais puissent visiter et utiliser cette salle dans de meilleures conditions.

La menace principale était le changement brusque et répété des températures. Pour que les amplitudes restent stables quelque soit la saison, le système de chauffage et de climatisation a été entièrement refait.

L’éclairage, qui dégageait trop de lumens, a été renouvelé et remplacé par un nouvel éclairage à LED permettant de jouer sur les différences de luminosité et de créer ainsi plusieurs ambiances au sein de la même pièce.

Les tables de la salle d’étude ont été équipées en électricité afin de pouvoir y brancher des ordinateurs et des lampes de lecture modernes et adaptées ont été acquises.

L’humidité étant l’un des pires ennemis du papier, un travail de fond sur l’hygrométrie a également été effectué.

Enfin, le plafond a été repeint et le parquet rénové.

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 19h00

entrée libre, dans le respect des protocoles sanitaires en vigueur



Bibliothèque municipale de Châlon-sur-Saône Hôtel de ville 71100 Châlon-sur-Saône Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire

https://cibul.s3.amazonaws.com/location83930678.jpg 03 85 90 51 50 http://www.bm-chalon.fr https://www.facebook.com/BibliothequeChalonsurSaone

