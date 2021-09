Passy Bibliothèque municipale (CBPT) Haute-Savoie, Passy Exposition “Le dernier Bessonneau” de France Bibliothèque municipale (CBPT) Passy Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Samedi 18 septembre, 15h30 Exposition “Le dernier Bessonneau” de France * La bibliothèque de Passy profite des Journées Européennes du Patrimoine pour mettre à l’honneur un aspect du patrimoine de Passy, celui de l’aviation. Venez découvrir, à travers une exposition et un série de photographies l’histoire de cette activité passerande et d’un de ses témoins emblématique, le hangar Bessonneau plus connu sous l’appelation “salle Jean Pernot”. *

samedi 18 septembre – 15h30 à 18h00

*

Entrée libre

Bibliothèque municipale (CBPT) 4 rue Paul Corbin, Chedde Passy 74190 Chedde Haute-Savoie

04 50 58 80 52 http://www.passy-mont-blanc.com

Culture et bibliothèque pour tous présente les éditions du patrimoine local en lien avec les journées européennes du patrimoine

Crédits : B. Théry Gratuit

Heure : 15:30 - 18:00