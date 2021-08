Beaufort-en-Anjou Bibliothèque municipale Beaufort-en-Anjou, Maine-et-Loire Braderie de la bibliothèque municipale Bibliothèque municipale Beaufort-en-Anjou Catégories d’évènement: Beaufort-en-Anjou

Braderie de la bibliothèque municipale Bibliothèque municipale, 17 septembre 2021 16:30, Beaufort-en-Anjou

17 et 18 septembre Braderie de la bibliothèque municipale * Renseignements : 02 41 79 74 11 *

vendredi 17 septembre – 16h30 à 19h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h30

Entrée libre

Bibliothèque municipale Place de la République, 49250 Beaufort-en-Anjou

