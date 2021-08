« L’art du nuage » ou le papier marbré Bibliothèque multimédia intercommunale, 17 septembre 2021 13:30, Épinal.

Journée du patrimoine 2021 Bibliothèque multimédia intercommunale. Gratuit Handicap moteur

17 – 19 septembre

« L’art du nuage » ou le papier marbré

Les papiers marbrés : des collections de la bmi à la création contemporaine.

Arrivé en Europe par la Turquie, où il est nommé ebrû « art du nuage », le papier marbré est un papier coloré et décoré aux motifs d’une grande diversité : peignés, cailloutés, tourniquets, feuilles de chêne, drapés ou encore ombrés. L’exposition propose de faire dialoguer papiers marbrés issus des livres anciens de la bmi et la création contemporaine de Zeynep UYSAL qui perpétue ce geste ancestral dans son atelier de Raon-l’Étape.

vendredi 17 septembre – 13h30 à 18h30

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h30

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Gratuit. Entrée libre.



Bibliothèque multimédia intercommunale 48 rue Saint-Michel, 88000 Épinal Épinal 88000 Vosges

