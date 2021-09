Nice Bibliothèque Louis Nucéra Alpes-Maritimes, Nice Peindre Nice et sa région au XIXe et début du XXe siècles Bibliothèque Louis Nucéra Nice Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Nice

Peindre Nice et sa région au XIXe et début du XXe siècles Bibliothèque Louis Nucéra, 18 septembre 2021 10:30, Nice

Samedi 18 septembre, 10h30, 11h30 Peindre Nice et sa région au XIXe et début du XXe siècles * 144 peintures, aquarelles, dessins… de paysages, de lieux historiques, de rues citadines et villageoises réalisées par Joseph Fricero, Antoine Trachel, Emmanuel Costa, Alexis Mossa, Marie Bashkirtseff… Certains sites restent encore aujourd’hui reconnaissables, d’autres ont disparu, transformés par l’urbanisme et les activités humaines. Ces œuvres provenant de collections privées sont source de découvertes et d’enrichissement de la connaissance du patrimoine artistique niçois. Observer ces œuvres permet de se plonger dans un passé encore proche, mais aussi de découvrir l’histoire de la peinture et des peintres du pays niçois. *

samedi 18 septembre – 10h30 à 11h15

samedi 18 septembre – 11h30 à 11h45

sur inscription

Bibliothèque Louis Nucéra 2, place Yves Klein 06000 Nice

