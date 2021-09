Amiens Bibliothèque Louis Aragon Amiens, Somme Les documents et objets rares et précieux de la collection L’Escalopier Bibliothèque Louis Aragon Amiens Catégories d’évènement: Amiens

Somme

Les documents et objets rares et précieux de la collection L’Escalopier Bibliothèque Louis Aragon, 18 septembre 2021 14:00, Amiens. Journée du patrimoine 2021 Bibliothèque Louis Aragon. Gratuit Handicap moteur 0322971010, bibam@amiens-metropole.com

Samedi 18 septembre, 14h00 Les documents et objets rares et précieux de la collection L’Escalopier * Les documents et objets rares et précieux de la collection L’Escalopier Présentation

14H | Durée : 45 mn En 1866, la veuve de Charles de L’ESCALOPIER, érudit et collectionneur, lègue en son nom à la ville d’Amiens une collection riche de 15000 volumes, dont 121 manuscrits, et de 61 objets d’art religieux, finement ouvragés en matériaux précieux : toute la collection témoigne de la passion du comte pour l’histoire et l’archéologie de la Chrétienté, de ses martyrs et des lieux saints où il voyagea. Condition stricte du don : offrir à cette collection et à ses publics un espace dédié. Les travaux d’aménagement n’en seront achevés qu’à la fin des années 1860. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 14h45

*

Nombre de places limité. Réservation indispensable. Entrée gratuite.

Bibliothèque Louis Aragon 50 rue de la République – 80000 Amiens Amiens 80000 Somme

03 22 97 10 00 http://bibliotheques.amiens.fr Crédits : Triptyque : Dormition, Assomption et Couronnement de la Vierge – Vers 1330-1340 – Ivoire (O LES 6) Gratuit

Détails Heure : 14:00 - 14:45 Catégories d’évènement: Amiens, Somme Autres Lieu Bibliothèque Louis Aragon Adresse 50 rue de la République - 80000 Amiens Ville Amiens lieuville Bibliothèque Louis Aragon Amiens