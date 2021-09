Amiens Bibliothèque Louis Aragon Amiens, Somme La Bibliothèque municipale : histoire du bâtiment et collections patrimoniales Bibliothèque Louis Aragon Amiens Catégories d’évènement: Amiens

La Bibliothèque municipale : histoire du bâtiment et collections patrimoniales Bibliothèque Louis Aragon, 18 septembre 2021 10:00, Amiens

Samedi 18 septembre, 10h00 La Bibliothèque municipale : histoire du bâtiment et collections patrimoniales * La Bibliothèque municipale : histoire du bâtiment et collections patrimoniales Visite guidée et présentations 10H | Durée : 1h30 mn Achevée dans sa version initiale en 1826, et remaniée à plusieurs reprises jusqu’en 1982, la Bibliothèque municipale d’Amiens, lieu emblématique du savoir et de la conservation, est l’une des premières construites en France. Sa façade accompagnée d’un péristyle composé de dix colonnes, typique de l’architecture néo-classique arbore une majesté sobre à la hauteur des trésors insoupçonnés qu’elle recèle.

Sur plusieurs kilomètres de rayonnages sont conservés des documents patrimoniaux – archives, cartes postales, plans, photographies, livres anciens, manuscrits datant pour certains de l’époque carolingienne – issus des confiscations révolutionnaires, de dons et legs prestigieux, d’acquisitions. Grâce aux collections patrimoniales de la Bibliothèque Louis Aragon, il est possible de retracer l’Histoire : principalement celles de personnages illustres locaux, de la Picardie, de la ville d’Amiens et de la Bibliothèque elle-même. *

Bibliothèque Louis Aragon 50 rue de la République – 80000 Amiens

