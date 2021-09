Le Puy-Notre-Dame Bibliothèque Le Puy-Notre-Dame, Maine-et-Loire Exposition de cartes anciennes Bibliothèque Le Puy-Notre-Dame Catégories d’évènement: Le Puy-Notre-Dame

Maine-et-Loire

Exposition de cartes anciennes Bibliothèque, 18 septembre 2021 10:00, Le Puy-Notre-Dame. Journée du patrimoine 2021 Bibliothèque.

18 et 19 septembre Exposition de cartes anciennes * Installé dans une salle de boule de fort reconvertie en espace convivial, la bibliothèque accueil une exposition de cartes postales anciennes représentant le patrimoine du village. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 15h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 13h30 à 15h30

*

Bibliothèque 3 rue de la Mairie 49260 Le Puy-Notre-Dame Le Puy-Notre-Dame 49260 Maine-et-Loire Crédits :

Détails Catégories d’évènement: Le Puy-Notre-Dame, Maine-et-Loire Autres Lieu Bibliothèque Adresse 3 rue de la Mairie 49260 Le Puy-Notre-Dame Ville Le Puy-Notre-Dame lieuville Bibliothèque Le Puy-Notre-Dame