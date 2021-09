Jarzé Villages Bibliothèque - Jarzé Jarzé Villages, Maine-et-Loire Jeu : La Grande enquête Bibliothèque – Jarzé Jarzé Villages Catégories d’évènement: Jarzé Villages

Maine-et-Loire

Jeu : La Grande enquête Bibliothèque – Jarzé, 18 septembre 2021 10:00, Jarzé Villages. Journée du patrimoine 2021 Bibliothèque – Jarzé. Gratuit

Samedi 18 septembre, 10h00 Jeu : La Grande enquête * Dans le cadre des journées du patrimoine le samedi 18 septembre, les jeunes et la bibliothèque de Jarzé organisent un jeu familial « La grande enquête » sur toute la commune de Jarzé. A l’aide d’énigmes, venez découvrir le patrimoine et l’histoire de Jarzé, tout en vous amusant ! Trouverez-vous la pierre philosophale ?

Alors rendez-vous à la bibliothèque de Jarzé à partir de 10 h et tout au long de la journée pour une partie de jeu d’environ 2h.

Un goûter Loc’ALS sera proposé aux participants.

Jeu gratuit – renseignements 06 48 88 37 73 / 06 80 23 54 71 – contact@ccals.fr *

samedi 18 septembre – 10h00 à 17h00

Bibliothèque – Jarzé
6 bis rue Blin 49140 Jarzé
Jarzé Villages
49140 Jarzé
Maine-et-Loire

Heure : 10:00 - 17:00
Age minimum 6
Age maximum 99