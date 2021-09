Châlons-en-Champagne Bibliothèque Georges Pompidou Châlons-en-Champagne, Marne Contes et légendes de la Marne Bibliothèque Georges Pompidou Châlons-en-Champagne Catégories d’évènement: Châlons-en-Champagne

Marne

Contes et légendes de la Marne Bibliothèque Georges Pompidou, 18 septembre 2021 15:30, Châlons-en-Champagne. Journée du patrimoine 2021 Bibliothèque Georges Pompidou. Gratuit|Sur inscription Handicap moteur http://reservations.chalonsenchampagne.fr/, bibliotheque.mairie@chalonsenchampagne.fr, 03 26 26 94 26

18 et 19 septembre Contes et légendes de la Marne * *

samedi 18 septembre – 15h30 à 16h30

dimanche 19 septembre – 15h30 à 16h30

*

Gratuit. Sur inscription. Animation réservée aux + de 16 ans.

Bibliothèque Georges Pompidou 68 rue Léon Bourgeois, 51000 Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne

https://cibul.s3.amazonaws.com/location35027162.jpg?_ts=1629464401904 03 26 26 94 26 http://bm.chalons-en-champagne.net/

La bibliothèque Georges Pompidou vous accueille dans un bâtiment moderne, inauguré en 2003, conçu par Paul Chemetov, architecte de renommée internationale.

Crédits : ©Ville de Châlons-en-Champagne Gratuit|Sur inscription ©OT Châlons-en-Champagne

Détails Catégories d’évènement: Châlons-en-Champagne, Marne Autres Lieu Bibliothèque Georges Pompidou Adresse 68 rue Léon Bourgeois, 51000 Châlons-en-Champagne Ville Châlons-en-Champagne Age minimum 16 Age maximum 99 lieuville Bibliothèque Georges Pompidou Châlons-en-Champagne