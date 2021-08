Visites commentées signées de la bibliothèque du patrimoine Bibliothèque du patrimoine de Clermont Auvergne Métropole, 18 septembre 2021 10:30, Clermont-Ferrand.

Journée du patrimoine 2021 Bibliothèque du patrimoine de Clermont Auvergne Métropole. Gratuit Handicap auditif 04 63 66 95 62

Samedi 18 septembre, 10h30

Visites commentées signées de la bibliothèque du patrimoine

Pendant ces deux journées du Patrimoine sur le thème « Patrimoine pour tous », vous pourrez visiter les coulisses de la bibliothèque, admirer les trésors du fonds Ancien, du fonds Auvergne, les activités mystérieuses de conservation préventive, de dépôt légal et de numérisation.

Samedi 10h30, 14h30

17 rue Bardoux

Visite commentée accessible aux personnes avec un handicap auditif. Gratuit/ tout public / durée 1h / port du masque obligatoire

Réservation obligatoire à Clermont Auvergne Tourisme à partir du 14 septembre, à 10h sur www.clermontauvergnetourisme.com

Pour plus d’informations : 04 63 66 95 62.

samedi 18 septembre – 10h30 à 14h30

Réservation obligatoire



Bibliothèque du patrimoine de Clermont Auvergne Métropole 17 rue Bardoux, 63000 Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme

https://cibul.s3.amazonaws.com/location40834035.jpg 04 63 66 95 62 https://www.bibliotheques-clermontmetropole.eu/

Chaque année à l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, la Bibliothèque du patrimoine ouvre les portes de ses réserves et de son atelier à tous les curieux.

A travers ateliers, présentations, et une sélection haute en couleurs de documents patrimoniaux de toutes sortes (livres anciens, affiches, livres d’artiste et livres-objet, photographies anciennes…) et de toutes époques (du manuscrit médiéval à l’illustration contemporaine), nous invitons petits et grands à redécouvrir l’émerveillement procuré depuis des siècles par le joyeux dialogue du texte et de l’image.

Une vraie cure de jouvence. À vos agendas, cela n’arrive qu’une fois par an !

Crédits : libre Gratuit