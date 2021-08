Ateliers initiation à l’art de l’enluminure sur un cartouche de cartes anciennes. Bibliothèque du patrimoine de Clermont Auvergne Métropole, 18 septembre 2021 10:00, Clermont-Ferrand.

Journée du patrimoine 2021 Bibliothèque du patrimoine de Clermont Auvergne Métropole. Gratuit|Sur inscription 04 63 66 95 62

18 et 19 septembre

Ateliers initiation à l’art de l’enluminure sur un cartouche de cartes anciennes.

Venez vous initier à l’art de l’enluminure et réaliser un cartouche de cartes anciennes comme le faisaient les cartographes.

Samedi 14h et dimanche 10h, 14h

17 rue BardouxGratuit / à partir de 12 ans / port du masque obligatoire

Réservation obligatoire à Clermont Auvergne Tourisme à partir du 14 septembre, à 10h sur www.clermontauvergnetourisme.com

Pour plus d’informations : 04 63 66 95 62

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 16h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 16h00

Réservation obligatoire



Bibliothèque du patrimoine de Clermont Auvergne Métropole 17 rue Bardoux, 63000 Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme

https://cibul.s3.amazonaws.com/location40834035.jpg 04 63 66 95 62 https://www.bibliotheques-clermontmetropole.eu/

Chaque année à l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, la Bibliothèque du patrimoine ouvre les portes de ses réserves et de son atelier à tous les curieux.

A travers ateliers, présentations, et une sélection haute en couleurs de documents patrimoniaux de toutes sortes (livres anciens, affiches, livres d’artiste et livres-objet, photographies anciennes…) et de toutes époques (du manuscrit médiéval à l’illustration contemporaine), nous invitons petits et grands à redécouvrir l’émerveillement procuré depuis des siècles par le joyeux dialogue du texte et de l’image.

Une vraie cure de jouvence. À vos agendas, cela n’arrive qu’une fois par an !

Crédits : libre Gratuit|Sur inscription