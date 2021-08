Reyrieux Bibliothèque du Galet Ain, Reyrieux Exposition à la bibliothèque du Galet Bibliothèque du Galet Reyrieux Catégories d’évènement: Ain

Samedi 18 septembre, 10h00 Exposition à la bibliothèque du Galet * La bibliothèque de Reyrieux et les Amis du Village vous proposent cette exposition sur l’histoire et les monuments remarquables du village avec articles et photos, visible tout le mois de septembre à la bibliothèque. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h30

*

Bibliothèque du Galet Rue du Collège 01600 Reyrieux Reyrieux 01600 Ain Crédits : ©CC Dombes Saône Vallée Gratuit

