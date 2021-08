Clermont-Ferrand Bibliothèque Droit, Economie, Management - Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme Matrimoine Afro-Américano-Caribéen : PILQUEN L’héritage des femmes Mapuche Bibliothèque Droit, Economie, Management – Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand Catégories d’évènement: Clermont-Ferrand

17 et 18 septembre Matrimoine Afro-Américano-Caribéen : PILQUEN L’héritage des femmes Mapuche * PILQUEN L’héritage des femmes Mapuche Exposition en réalité augmentée Cette exposition photographique en réalité augmentée est le fruit d’une collaboration entre des étudiant.e.s du Master Étude Interculturelles Franco-Espagnoles de l’Université Clermont Auvergne et de l’École Supérieure d’Infotronique d’Haïti, qui s’inscrit dans le cadre du projet de recherche-création Matrimoine Afro-Américano-Caribéen (MAAC). Son objectif est de mettre en lumière le matrimoine mapuche à travers la transmission de l’art textile au sein de généalogies féminines. Le dialogue entre images d’archives et photos contemporaines est augmenté par des vidéos, des extraits des textes, comme autant d’échos qui rendent compte du rôle majeur des tisserandes comme passeuses de la culture mapuche et de l’extraordinaire fécondité de cette transmission réelle d’un savoir-faire et symbolique d’une culture tout entière. Crédits

Conception des contenus, scénographie, graphisme : Justine Baptut, Anne Batisse, Juliette Chausse, Gabrielle Esch, Lucie Lecointre, Eva Plesel (Master Etudes interculturelles Franco-Espagnoles, UCA) Production, ingénierie multimédia et réalité augmentée : Karlex Dominique Bourciquot, Fabrice Ted Fabre, Sophie Laube Marcelus, Max Valentin Lilavois (ESIH)Conception et gestion de la page web de l’exposition : Lub Lorry Lamysère (Code9Haiti, ESIH) Coordination pédagogique et scientifique : Stéphanie Urdician (UCA) et Patrick Attié (ESIH)Prêteurs Museo Histórico Nacional de Chile, Museo Chileno de Arte Precolombino, Musée Bargoin-Clermont Auvergne Métropole, Céline Parra, Chile Excepción. Organisateurs : Université Clermont Auvergne (Centre de Recherches sur les Littératures et la Sociopoétique, Service Université Culture, UFR LCC) en partenariat avec l’Ecole Supérieure d’Infotronique d’Haïti, l’Université des Antilles (Pôle Martinique), l’AUF Caraïbe. *

vendredi 17 septembre – 08h00 à 21h00

samedi 18 septembre – 09h00 à 17h00

Entrée libre

Bibliothèque Droit, Economie, Management – Clermont-Ferrand 41 bd François Mitterrand 63000 Clermont-Ferrand

Bibliothèque Droit, Économie, Management de Clermont-Ferrand

