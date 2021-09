Orléans Bibliothèque diocésaine Loiret, Orléans Venez découvrir la réserve Saint-Jean ! Bibliothèque diocésaine Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Venez découvrir la réserve Saint-Jean ! Bibliothèque diocésaine, 19 septembre 2021 14:00, Orléans. Journée du patrimoine 2021 Bibliothèque diocésaine. Gratuit|Sur inscription bibliotheque.cerc@orleans.catholique.fr, 06 17 56 95 74

Dimanche 19 septembre, 14h00, 14h45, 15h30, 16h15, 17h00, 17h45 Venez découvrir la réserve Saint-Jean ! * Visite sur inscription au 06 17 56 95 74 ou à bibliotheque.cerc@orleans.catholique.fr *

*

Groupe de 10 personnes maximum

Bibliothèque diocésaine 1 cloître Saint-Aignan, 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret

06 17 56 95 74 http://www.orleans.catholique.fr/eglise-loiret/annuaire-servicesmvts/707-bibliotheque-diocesaine

La bibliothèque diocésaine d’Orléans possède plus de 90 000 ouvrages et revues. Spécialisée en sciences religieuses, études bibliques, littérature chrétienne, philosophie, histoire (en particulier histoire locale).

La consultation en salle est libre et gratuite. Le personnel de la bibliothèque est à votre disposition pour vous renseigner et vous assister dans vos recherches. L’emprunt de livre est possible. Une cotisation annuelle de 15 euros vous sera demandé. La bibliothèque acquiert régulièrement des nouveautés dans les domaines divers en lien avec l’actualité ou les propositions de formation.

