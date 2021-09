Besançon Bibliothèque d'étude et de conservation et Archives municipales de Besançon Besançon, Doubs Visite de la bibliothèque d’étude et de conservation et des archives municipales Bibliothèque d’étude et de conservation et Archives municipales de Besançon Besançon Catégories d’évènement: Besançon

Dimanche 19 septembre, 14h00 Visite de la bibliothèque d’étude et de conservation et des archives municipales * À noter : Départs de visite à 14h, 14h30, 15h, 15h30 et 16h.

Durée : 1h environ

Sur réservation auprès de l’office du tourisme du lundi 6 septembre à 9h au vendredi 17 septembre à 18h. *

dimanche 19 septembre – 14h00 à 17h00

Gratuit | Sur réservation au 03 81 80 92 55 | Pass sanitaire obligatoire

Bibliothèque d'étude et de conservation et Archives municipales de Besançon 1 rue de la bibliothèque 25000 Besançon

0381878140

La Bibliothèque d’étude et de conservation de Besançon conserve l’une des plus riches collections françaises de livres manuscrits et imprimés. Elle est l’héritière d’une tradition ancienne : sa fondation remonte à l’abbé Jean-Baptiste Boisot qui, en 1694, lègue l’ensemble de sa bibliothèque aux Bénédictins, à condition que les collections soient mises à disposition du public, sous le contrôle de la Ville de Besançon. La Bibliothèque s’installe à l’abbaye Saint-Vincent (rue Mégevand). Elle sera après la Révolution installée rue Saint-Maurice (actuellement rue de la Bibliothèque) dans un bâtiment neuf édifié par la Ville de Besançon entre 1808 et 1839 : c’est le premier bâtiment construit en France pour être une bibliothèque publique. Cet édifice accueille également les Archives municipales, qui conservent les documents produits par la Ville de 1290 à nos jours. Le site “Mémoire vive” présente en ligne les collections numérisées des archives, de la bibliothèque et des musées, pour les curieux d’art, d’histoire de la ville ou de généalogie.

