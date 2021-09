Verdun Bibliothèque d'étude du Grand Verdun - Médiathèque fonds patrimoniaux Meuse, Verdun À la découverte des richesses de la Bibliothèque d’étude : un patrimoine pour tous ! Bibliothèque d’étude du Grand Verdun – Médiathèque fonds patrimoniaux Verdun Catégories d’évènement: Meuse

Verdun

À la découverte des richesses de la Bibliothèque d’étude : un patrimoine pour tous ! Bibliothèque d’étude du Grand Verdun – Médiathèque fonds patrimoniaux, 18 septembre 2021 10:00, Verdun. Journée du patrimoine 2021 Bibliothèque d’étude du Grand Verdun – Médiathèque fonds patrimoniaux. Gratuit mediatheque@grandverdun.fr, 03 29 86 02 40

18 et 19 septembre À la découverte des richesses de la Bibliothèque d’étude : un patrimoine pour tous ! * Profitez d’une visite guidée d’environ 1h pour découvrir les coulisses et les richesses de la Bibliothèque d’étude du Grand Verdun. À travers cette visite guidée, (re)découvrez les coulisses de la Bibliothèque d’étude – ses magasins et sa réserve précieuse – et quelques-uns de ses plus grands trésors : manuscrits, incunables, livres anciens, estampes, plans, photographies et cartes postales… Un fonds riche et diversifié qui ne manquera pas de conquérir tous les publics, y compris en famille. La Bibliothèque d’étude : un patrimoine qui appartient à tous, des patrimoines pour tous les goûts ! *

samedi 18 septembre – 10h00 à 11h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 11h00

*

Gratuit. Durée : env. 1h. Tous publics (sauf PMR, pas d’accessibilité dans le bâtiment). 15 personnes maximum. Sans réservation, dans la limite des places disponibles. Pass sanitaire obligatoire pour tous les adultes.

Bibliothèque d’étude du Grand Verdun – Médiathèque fonds patrimoniaux Place Monseigneur Ginisty, 55100 Verdun Verdun 55100 Meuse

https://cibul.s3.amazonaws.com/location1545625.jpg 03 29 86 02 40 http://www.bibliotheques-discotheque-verdun.fr https://www.facebook.com/BibliothequesGrandVerdun/,https://twitter.com/MediathequeCAGV

Bibliothèque située dans les bâtiments de l’ancien palais épiscopal de Verdun, à deux pas de la cathédrale.

Crédits : ©Communauté d’agglomération du Grand Verdun Gratuit ©CAGV

Détails Catégories d’évènement: Meuse, Verdun Autres Lieu Bibliothèque d'étude du Grand Verdun - Médiathèque fonds patrimoniaux Adresse Place Monseigneur Ginisty, 55100 Verdun Ville Verdun Age minimum 10 Age maximum 99 lieuville Bibliothèque d'étude du Grand Verdun - Médiathèque fonds patrimoniaux Verdun