Verdun Bibliothèque d'étude du Grand Verdun - Médiathèque fonds patrimoniaux Meuse, Verdun Visites flash : « Le missel de Sainte-Marie-Madeleine de Verdun, un trésor acquit chez Drouot en juin 2021 (inédit) » Bibliothèque d’étude du Grand Verdun – Médiathèque fonds patrimoniaux Verdun Catégories d’évènement: Meuse

Verdun

Visites flash : « Le missel de Sainte-Marie-Madeleine de Verdun, un trésor acquit chez Drouot en juin 2021 (inédit) » Bibliothèque d’étude du Grand Verdun – Médiathèque fonds patrimoniaux, 18 septembre 2021 14:00, Verdun. Journée du patrimoine 2021 Bibliothèque d’étude du Grand Verdun – Médiathèque fonds patrimoniaux. Gratuit mediatheque@grandverdun.fr, 03 29 86 02 40

18 et 19 septembre Visites flash : « Le missel de Sainte-Marie-Madeleine de Verdun, un trésor acquit chez Drouot en juin 2021 (inédit) » * Venez découvrir un manuscrit exceptionnel du début du XVIe siècle, acquis récemment et encore jamais montré au public ! Acheté par la Communauté d’agglomération du Grand Verdun auprès de la maison Drouot en juin 2021, après exercice de son droit de préemption par l’État, il s’agit d’un manuscrit exceptionnel, puisque c’est vraisemblablement l’un des seuls documents anciens conservés de la collégiale Sainte-Marie-Madeleine de Verdun (qui était située au niveau de l’actuelle Place de la Libération, derrière le Monument à la Victoire).

Probablement conçu pour les chanoines de la collégiale, ce missel d’autel, datant du début du XVIe siècle, comporte de belles enluminures, ainsi qu’une estampe de grande qualité insérée dans le document. Sa reliure d’origine présente également un grand intérêt avec des marques d’appartenances des XVIIe et XVIIIe siècles.

Un document inédit à ne pas manquer ! *

samedi 18 septembre – 14h00 à 16h30

dimanche 19 septembre – 14h00 à 16h30

*

Gratuit. Durée : env. 1h. Tous publics (sauf PMR, pas d’accessibilité dans le bâtiment). 15 personnes maximum. Sans réservation, dans la limite des places disponibles. Pass sanitaire obligatoire pour tous les adultes.

Bibliothèque d’étude du Grand Verdun – Médiathèque fonds patrimoniaux Place Monseigneur Ginisty, 55100 Verdun Verdun 55100 Meuse

https://cibul.s3.amazonaws.com/location1545625.jpg 03 29 86 02 40 http://www.bibliotheques-discotheque-verdun.fr https://www.facebook.com/BibliothequesGrandVerdun/,https://twitter.com/MediathequeCAGV

Bibliothèque située dans les bâtiments de l’ancien palais épiscopal de Verdun, à deux pas de la cathédrale.

Crédits : ©Communauté d’agglomération du Grand Verdun, tous droits réservés Gratuit ©CAGV

Détails Catégories d’évènement: Meuse, Verdun Autres Lieu Bibliothèque d'étude du Grand Verdun - Médiathèque fonds patrimoniaux Adresse Place Monseigneur Ginisty, 55100 Verdun Ville Verdun Age minimum 10 Age maximum 99 lieuville Bibliothèque d'étude du Grand Verdun - Médiathèque fonds patrimoniaux Verdun