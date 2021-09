Châlons-en-Champagne Bibliothèque Denis Diderot Châlons-en-Champagne, Marne Spectacle : « Le petit monde de Guignol » Bibliothèque Denis Diderot Châlons-en-Champagne Catégories d’évènement: Châlons-en-Champagne

Marne

Spectacle : « Le petit monde de Guignol » Bibliothèque Denis Diderot, 17 septembre 2021 18:00, Châlons-en-Champagne. Journée du patrimoine 2021 Bibliothèque Denis Diderot. Gratuit|Sur inscription http://reservations.chalonsenchampagne.fr/, 03 26 21 16 06

17 – 19 septembre Spectacle : « Le petit monde de Guignol » * *

vendredi 17 septembre – 18h00 à 19h00

samedi 18 septembre – 15h00 à 16h00

samedi 18 septembre – 16h30 à 17h30

dimanche 19 septembre – 15h00 à 16h00

dimanche 19 septembre – 16h30 à 17h30

*

Gratuit. Sur inscription. Animation réservée aux 2-10 ans.

Bibliothèque Denis Diderot 11 Rue du Groupe Libération N, 51000 Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne

https://cibul.s3.amazonaws.com/location84370521.jpg 03 26 21 16 06 Crédits : ©ville de Châlons-en-Champagne Gratuit|Sur inscription ©Ville de Chalons-en-Champagne

Détails Catégories d’évènement: Châlons-en-Champagne, Marne Autres Lieu Bibliothèque Denis Diderot Adresse 11 Rue du Groupe Libération N, 51000 Châlons-en-Champagne Ville Châlons-en-Champagne Age minimum 2 Age maximum 10 lieuville Bibliothèque Denis Diderot Châlons-en-Champagne