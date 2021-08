Tresses Bibliothèque de Tresses Gironde, Tresses Découvrez le parc Marès Bibliothèque de Tresses Tresses Catégories d’évènement: Gironde

Samedi 18 septembre, 13h30 Découvrez le parc Marès * Le nez au vent, venez écouter et laissez-vous guider par les bibliothécaires. Au son de textes choisis, découvrez le parc Marès aux couleurs de l’automne, quelque soit votre niveau de marche. *

samedi 18 septembre – 13h30 à 14h30

Gratuit. Prévoir un masque, des chaussures fermées et de la lotion antimoustique.

Bibliothèque de Tresses 7, avenue des écoles 33370 Tresses Tresses 33370 Gironde

05 57 34 04 24 http://www.tresses.org Crédits : Gratuit

