Plateau Caillou Bibliothèque de Plateau Caillou Plateau-Caillou Rakontaz zistoir Bibliothèque de Plateau Caillou Plateau Caillou Catégorie d’évènement: Plateau-Caillou

Rakontaz zistoir Bibliothèque de Plateau Caillou, 18 septembre 2021 14:00, Plateau Caillou. Journée du patrimoine 2021 Bibliothèque de Plateau Caillou. Gratuit|Sur inscription 0262 22 89 96

Samedi 18 septembre, 14h00 Rakontaz zistoir * Nous raffolons des contes ! A La Réunion, c’est une longue tradition qui trouve son origine dans les temps de repos des ouvriers agricoles qui se retrouvaient autour des rakonter zistoir. Chacun pouvait alors écouter les récits des autres. Un conte, c’est l’héritage de toute une famille. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 15h00

*

Sur inscription.

Bibliothèque de Plateau Caillou 5 rue Paul Ferrand 97460 Saint-Paul Plateau Caillou 97460

0262 22 89 96 Crédits : Ville de Saint-Paul Gratuit|Sur inscription

Détails Heure : 14:00 - 15:00 Catégorie d’évènement: Plateau-Caillou Autres Lieu Bibliothèque de Plateau Caillou Adresse 5 rue Paul Ferrand 97460 Saint-Paul Ville Plateau Caillou lieuville Bibliothèque de Plateau Caillou Plateau Caillou