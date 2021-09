Oizon Bibliothèque de Oizon Cher, Oizon Oizon au fil des temps Bibliothèque de Oizon Oizon Catégories d’évènement: Cher

18 et 19 septembre Oizon au fil des temps * Exposition de documents issus des collections de la bibliothèque sur l’histoire de la commune de Oizon. Le dimanche, les anciens de la communes proposent une déambulation dans le village pour vous le présenter tel qu’il était en 1955 ! *

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h30

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h30

Entrée libre

Bibliothèque de Oizon 7 rue Eugène Melchior De Vogüé 18700 OIZON Oizon 18700 Cher

Bibliothèque Municipale

