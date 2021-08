Mulhouse Bibliothèque de Mulhouse Haut-Rhin, Mulhouse Exposition : « Ressortons de notre réserve » Bibliothèque de Mulhouse Mulhouse Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Exposition : « Ressortons de notre réserve » Bibliothèque de Mulhouse, 17 septembre 2021 10:00, Mulhouse
Gratuit Handicap moteur 03 69 77 67 17

17 et 18 septembre Exposition : « Ressortons de notre réserve »

vendredi 17 septembre – 10h00 à 18h30

samedi 18 septembre – 10h00 à 17h30

Gratuit. Groupe limité à 8 enfants et un parent accompagnant pour chacun. Exposition visible du 14 septembre au 6 novembre 2021.

Bibliothèque de Mulhouse 19 Grand’rue, 68100 Mulhouse Mulhouse 68100 Cité Wolf Haut-Rhin

https://cibul.s3.amazonaws.com/location88764170.jpg 03 69 77 67 17 https://bibliotheques.mulhouse.fr https://www.facebook.com/bibmulhouse

Le réseau des bibliothèques se compose de 7 bibliothèques-médiathèques réparties dans les différents quartiers de la ville de Mulhouse. Les collections renferment plus de 300 000 documents dont des documents patrimoniaux. Un nombre important d’entre eux sont des alsatiques. Des animations (expositions, rencontres littéraires, concerts…) sont proposées toute l’année.

