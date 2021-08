Ma thèse en 10 minutes Bibliothèque de l’INHA (Institut national d’histoire de l’art) – Salle Labrouste, 18 septembre 2021 11:00, Paris.

Programme du samedi :

11h00 – De la cuisine à l’offrande : symboliques alimentaires en Méso-Amérique (1200 av. J.- C. – 1521 ap. J.-C.)

Tortilla, guacamole, mole poblano… Dans l’imaginaire occidental, ces plats emblématiques font inexorablement référence au Mexique. En a-t-il toujours été ainsi ? Si l’aire culturelle méso-américaine comporte bien des traits communs liés à la cuisine, comme le souligne pour la première fois Paul Kirchhoff en 1943, cette étude pluridisciplinaire alliant archéologie, iconographie et ethnohistoire révèle une réalité plus nuancée, où de nombreuses particularités culturelles régionales dessinent la possibilité d’une Méso-Amérique moins unifiée qu’il n’y paraît.

Pauline Mancina (Sorbonne Université, Centre de recherche sur l’Amérique préhispanique)

11h20 – État des lieux sur les chapelles castrales en Île-de-France et ses marges (XIe-XIIIe siècle)

Cette thèse porte sur les églises castrales insérées dans les enceintes principales des châteaux en Île-de-France et dans ses marges aux XIe-XIIIe siècle, soit quinze châteaux médiévaux pour l’aire géographique concernée. Elle déborde aussi les limites de ce thème, ne s’intéressant pas seulement à la chapelle castrale proprement dite mais aussi à tous les édifices religieux mineurs qui prolifèrent dans et autour de certains châteaux. L’accent sera mis sur les intentions qui président à la fondation de ces chapelles privées et sur les différents rôles joués par celles-ci.

Claire Costet (université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

11h40 – L’expertise artistique sous le règne personnel de Louis XIV. Cadre, acteurs, mutations

Il est aujourd’hui commun de faire appel à des experts pour authentifier, attribuer et estimer des œuvres d’art. Pour la France du Grand Siècle, les mentions d’experts peintres et sculpteurs sont nombreuses dans les actes notariés, les décisions de justice et les correspondances. Mais qui sont-ils ; que leur demande-t-on ; et comment exercent-ils ? Autant de questions au cœur d’une thèse interrogeant les conditions socioculturelles de l’activité artistique et les prémices du marché de l’art.

Maxime Bray (Sorbonne Université, Centre André Chastel)

12h00 – Les Reinach, une famille au service d’une archéologie transnationale (1880-1932)

Au tournant du siècle, alors que l’archéologie se professionnalise, Salomon et Théodore Reinach, archéologues et historiens de l’art, participent activement avec leur neveu Adolphe aux réseaux scientifiques qui se mettent en place de part et d’autre du Rhin. Imprégnés des principes de l’Altertumswissenschaft et farouches partisans des valeurs universalistes de la IIIe République, ils défendent la transmission des savoirs entre France et Allemagne dans un contexte de montée des nationalismes.

Alix Peyrard (université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, université Martin-Luther de Halle-Wittenberg)

Programme du dimanche :

16h30 – La collection du Dr Pailhas au Bon-Sauveur d’Albi (1887-1934)

Dès 1887, l’aliéniste Benjamin Pailhas commence à collecter les productions de ses patients à l’hôpital du Bon-Sauveur d’Albi. Considérées dans un premier temps comme des documents cliniques renseignant l’étude des maladies mentales, les créations finissent par susciter un intérêt esthétique. Ainsi à l’image de son homologue le Dr Marie à Villejuif, Pailhas envisage dès 1908 la création d’un musée rassemblant des productions d’aliénés.

Lou Haegelin (université de Paris-Nanterre, HAR)

16h50 – Fernand Léger (1881-1955) et les États-Unis

Cette thèse s’intéresse à la période dite américaine de Fernand Léger, soit ses trois voyages outre-Atlantique entrepris au cours des années 1930 et son exil de 1940 à 1945. À la croisée de l’histoire de l’art, du cinéma, de l’architecture et de la culture visuelle, cette étude pluridisciplinaire explore toute la production artistique étasunienne de l’artiste – œuvres picturales, films, illustrations, décors de cinéma et d’opéra – tout en analysant leur réception critique aux États-Unis.

Elisabeth Magotteaux (Sorbonne Université, Centre André Chastel)

17h10 – 140 ans de théâtre avec Dostoïevski : Les adaptations des romans de Dostoïevski au théâtre, de 1880 à nos jours

Dostoïevski est l’auteur le plus fréquemment adapté à la scène depuis le moment de sa découverte en France, à la fin du XIXe siècle. Après les premiers mélodrames extraits de ses œuvres, Jacques Copeau, en 1911, entreprend de rénover le théâtre de son temps avec l’adaptation des Frères Karamazov. Il devient alors le premier de toute une série de metteurs en scène qui marquent profondément l’art théâtral du XXe et du XXIe siècles, dont les ambitions varient à mesure que la réception des œuvres de Dostoïevski évolue.

Floriane Toussaint (université Sorbonne Nouvelle, UMR THALIM)

17h30 – Dématérialisation de l’art à l’aube de la digitalisation contemporaine

Dans ce début du XXIe siècle, le paragone Art humain-Art Transhumaniste, rappelle le débat Art-Photographie du XIXe siècle. Par conséquent, l’art et l’artiste doivent se réinventer afin de ne pas tomber en désuétude et ainsi, ils suivent le cours de la dématérialisation. Dans ce contexte, on arrive à se demander : quel est l’impact de la dématérialisation sur le monde de l’art ? Est-elle la dématérialisation réelle ou elle n’est qu’un concept illusoire ?

Corina Chutaux-Mila (université Sorbonne Nouvelle, UMR THALIM)

