Dimanche 19 septembre, 10h00 Visite de la Bibliothèque nationale de France – site Arsenal * Située dans le quartier de la Bastille, la Bibliothèque de l’Arsenal est l’ancienne résidence des grands maîtres de l’artillerie. À partir de 1756, le marquis de Paulmy y constitue une vaste collection encyclopédique, transformée en bibliothèque publique en 1797. Elle a reçu en 2012 le label Maison des illustres.

La bibliothèque offre à la consultation plus d’un million de documents : livres, revues, manuscrits, estampes, cartes et plans, musique… Ses salles de la lecture constituent une partie de la Bibliothèque de recherche de la BnF. Habituellement accessible uniquement sur justificatif de recherche, la bibliothèque ouvre exceptionnellement ses portes au public, ses salles de lecture et ses salons.

Une visite de l’exposition “Une passion pour la justice. Dans la bibliothèque de Robert Badinter” complète cette programmation. Plus d’informations sur bnf.fr *

dimanche 19 septembre – 10h00 à 19h00

Entrée libre – présentation du pass sanitaire en cours de validité obligatoire

Bibliothèque de l'Arsenal Place du Père Teilhard-de-Chardin 75004 Paris

