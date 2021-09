Chalon-sur-Saône Bibliothèque de Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône, Saône-et-Loire Visites buissonnières de l’exposition “Pontus de Tyard, savant poète en son siècle” Bibliothèque de Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône Catégories d’évènement: Chalon-sur-Saône

Visites buissonnières de l’exposition “Pontus de Tyard, savant poète en son siècle” Bibliothèque de Chalon-sur-Saône, 19 septembre 2021 15:00, Chalon-sur-Saône. Journée du patrimoine 2021 Bibliothèque de Chalon-sur-Saône. Gratuit

Dimanche 19 septembre, 15h00, 16h00, 17h00 Visites buissonnières de l’exposition “Pontus de Tyard, savant poète en son siècle” * Seigneur de Bissy, poète, philosophe, savant, Pontus de Tyard (1521-1605) a participé avec force à un formidable renouveau du savoir au XVIe siècle. Il s’est imposé comme l’un des maîtres de la pensée moderniste.

Cet authentique humaniste, membre fondateur de la Pléiade, ce “curieux” aux multiples facettes, demeure aujourd’hui encore, l’une des figures marquantes de notre histoire. A noter: Durée 30 min *

dimanche 19 septembre – 15h00 à 15h30

dimanche 19 septembre – 16h00 à 16h30

dimanche 19 septembre – 17h00 à 17h30

nombre de places limitées, et accueil des participants dans le respect des protocoles sanitaires en vigueur.

Bibliothèque de Chalon-sur-Saône 1 Place de l’Hôtel de ville, 71100 Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire

La bibliothèque municipale des adultes de Chalons/Saône occupe une partie de l’ancien Palais de justice depuis 1845. On peut admirer dans l’actuelle salle d’étude des boiseries réalisées au XVIIIème siècle pour la bibliothèque de l’abbaye de la Ferté. Un globe céleste et un globe terrestre du XVIIIème siècle, tous deux manuscrits, complètent le décor. La salle de prêt est installée dans le chœur de l’ancienne chapelle des Carmes. La bibliothèque abrite des collections issues des confiscations révolutionnaires, notamment des bibliothèques des abbayes de La Ferté-sur-Grosne et de Maizière. La bibliothèque des adultes se situe dans la cour de l’Hôtel-de-Ville. Vous trouverez à l’accueil un lieu détente et un coin Presse. L’espace BD est situé sur une mezzanine qui surplombe les collections courantes parmi lesquelles on peut trouver les romans, les textes lus (livre-CD), les documentaires…

