18 et 19 septembre Visite libre de l’ancienne chapelle des Carmes au sein de la bibliothèque municipale * Installés dès le XIIIe siècle dans le faubourg alors dénommé Saint-Jean-de-Maizel, les Carmes y élevèrent leur chapelle au début du XVe siècle. À cette époque, la ville était sous l’autorité des ducs de Bourgogne dont l’art était à son apogée. De la chapelle, seul subsiste aujourd’hui le chœur, la nef ayant été détruite par la famille Gros vers 1800. Son acquisition par la Ville en 1969 permit l’agrandissement de l’hôtel de ville et de la bibliothèque. La grande fenêtre au remplage de style gothique flamboyant, visible depuis la rue de Lyon, ainsi que les chapiteaux de pierre sculptés, accessibles depuis la salle de prêt de la bibliothèque, témoignent, de façon très fragmentaire, de la richesse de la sculpture bourguignonne en cette fin du Moyen Âge. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 19h00

entrée libre dans le respect des protocoles sanitaires en vigueur

Bibliothèque de Chalon-sur-Saône 1 Place de l’Hôtel de ville, 71100 Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire

La bibliothèque municipale des adultes de Chalons/Saône occupe une partie de l’ancien Palais de justice depuis 1845. On peut admirer dans l’actuelle salle d’étude des boiseries réalisées au XVIIIème siècle pour la bibliothèque de l’abbaye de la Ferté. Un globe céleste et un globe terrestre du XVIIIème siècle, tous deux manuscrits, complètent le décor. La salle de prêt est installée dans le chœur de l’ancienne chapelle des Carmes. La bibliothèque abrite des collections issues des confiscations révolutionnaires, notamment des bibliothèques des abbayes de La Ferté-sur-Grosne et de Maizière. La bibliothèque des adultes se situe dans la cour de l’Hôtel-de-Ville. Vous trouverez à l’accueil un lieu détente et un coin Presse. L’espace BD est situé sur une mezzanine qui surplombe les collections courantes parmi lesquelles on peut trouver les romans, les textes lus (livre-CD), les documentaires…

