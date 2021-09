La curiosité d’un Prince. Le destin du cabinet ethnographique du comte d’Artois, de la Révolution à nos jours Bibliothèque Centrale de Versailles, 18 septembre 2021 10:00, Versailles.

18 et 19 septembre

La curiosité d’un Prince. Le destin du cabinet ethnographique du comte d’Artois, de la Révolution à nos jours

EXPOSITION La curiosité d’un Prince. Le destin du cabinet ethnographique du comte d’Artois, de la Révolution à nos jours

Cette exposition, réalisée en partenariat avec le musée du quai Branly – Jacques Chirac, et avec la participation exceptionnelle de la Choctaw Nation of Oklahoma, apporte un éclairage inédit sur la naissance d’une formidable collection d’objets du monde entier. Elle a pour origine l’ambition et la curiosité de Charles-Philippe de France, comte d’Artois, frère cadet du roi Louis XVI, qui acquiert à compter de 1785 divers fonds privés dans le but de constituer une bibliothèque et un cabinet de spécimens naturalistes et d’objets exotiques pour servir à l’éducation de ses fils.

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 17h00

La bibliothèque municipale de Versailles est installée depuis 1803 dans les anciens bâtiments de l’hôtel des Affaires étrangères et de la Marine de Louis XV, construit entre 1761 et 1763.

Bibliothèque classée, elle conserve d’importants fonds patrimoniaux provenant de confiscations révolutionnaires ou de dons.

La Galerie des Affaires étrangères, lieu d’apparat du bâtiment, a été un haut lieu de la diplomatie française de 1763 à la Révolution. Aujourd’hui lieu de conservation de 55 000 ouvrages anciens, elle offre aux regards des visiteurs, tout au long de son enfilade de cinq salles, un décor admirablement préservé et agrémenté d’un portrait de Louis XV par Charles-André Van Loo, de dessus de portes réalisés par Louis-Nicolas Van Blarenberghe et de panneaux signés par Jean-Jacques Bachelier.

