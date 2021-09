Berre-l'Étang Berre L'Etang Berre-l'Étang, Bouches-du-Rhône La Dictée pour tous Berre L’Etang Berre-l'Étang Catégories d’évènement: Berre-l'Étang

Samedi 18 septembre, 13h30 La Dictée pour tous * Prenez vos stylos, écrivez votre prénom, votre nom et votre catégorie ! Les vainqueurs et les participants seront récompensés par de nombreux lots dont un séjour en week-end, des livres, un dîner … et surtout par un grand goûter pour tous. Enfants et adultes se retrouveront autour d’un exercice de lettres organisé en plusieurs catégories : primaire, collège, lycée et adulte… Parrainée par Alexandra Uzan, journaliste et présentatrice JT à France TV. Organisée par la ville de Berre L’Étang, la métropole Aix-Marseille-Provence et l’association Action Bomaye. Venez nombreux, en familles, en couple ou entre amis, sur l’esplanade Lucie et Raymond Aubrac *

samedi 18 septembre – 13h30 à 16h00

*

Berre L’Etang avenue des Hydravions 13130 Berre-l’Etang Berre-l’Étang 13130 Bouches-du-Rhône

http://www.berreletang.fr Crédits : Association Action Bomaye. Gratuit

