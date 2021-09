Saint-Denis Berges du Bas de la Rivière Saint-Denis Visite guidée à vélo : Les symboles de l’esclavage Berges du Bas de la Rivière Saint-Denis Catégorie d’évènement: Saint-Denis

18 et 19 septembre Visite guidée à vélo : Les symboles de l’esclavage * Départ à vélo des berges du Bas de la Rivière pour découvrir un circuit semé de rappels culturels jusqu’au Cœur Vert Familial : Sculpture de Géréon et Jasmin, plaque historique de Toinette, la Femme Maronne, les pierres d’Eric Pongérard.

Avec les Aventuriers de l’Est *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h30

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h30

