Nantes Belvédère des Rêveries rue Léhuédé Loire-Atlantique, Nantes Réalisation d’une fresque Belvédère des Rêveries rue Léhuédé Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Réalisation d’une fresque Belvédère des Rêveries rue Léhuédé, 18 septembre 2021 15:00, Nantes. Journée du patrimoine 2021 Belvédère des Rêveries rue Léhuédé. Gratuit marianne.roux@yahoo.fr, 06 15 82 37 41

Samedi 18 septembre, 15h00 Réalisation d’une fresque * *

samedi 18 septembre – 15h00 à 19h00

*

Limité à 6, toutes les 30 minutes

Belvédère des Rêveries rue Léhuédé 44100 Nantes 44100 Dervallières – Zola Loire-Atlantique

06 15 82 37 41

Réalisation d’une fresque mosaïque au pastel et à l’huile.

Crédits : © A l’eau pastels Gratuit

Détails Heure : 15:00 - 19:00 Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Belvédère des Rêveries rue Léhuédé Adresse 44100 Ville Nantes Age minimum 3 Age maximum 99 lieuville Belvédère des Rêveries rue Léhuédé Nantes