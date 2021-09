Bédarrides Bédarrides Bédarrides, Vaucluse Visite guidée sur les arbres du centre de Bédarrides Bédarrides Bédarrides Catégories d’évènement: Bédarrides

Visite guidée sur les arbres du centre de Bédarrides Bédarrides, 18 septembre 2021 14:30

Samedi 18 septembre, 14h30 Visite guidée sur les arbres du centre de Bédarrides * Venez découvrir la petite et la grande histoire de ces arbres du quotidien auxquels nous ne prêtons même plus attention. Nous évoquerons ensemble leurs particularités botaniques, anciennes utilisations pratiques et alimentaires, légendes, liens avec différentes religions, les pratiques folkloriques qui leur sont rattachées, leurs vertus médicinales anciennes et actuelles. Après cette balade courte en distance et accessible à tous, vous ne verrez plus ces arbres de la même façon. Durée : 2h Inscriptions obligatoires à l’Office de Tourisme : 04 90 61 31 04, limité à 30 personnes. Le lieu de rdv sera indiqué à l’inscription. Port du masque obligatoire durant la visite. *

samedi 18 septembre – 14h30 à 16h30

Sur inscription

Bédarrides Place de la Mairie 84370 Bédarrides

04 90 61 31 04 https://porteduventoux.com/

