18 et 19 septembre Découverte de l’agriculture urbaine sur les toits de Beaugrenelle ! * A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, Beaugrenelle vous propose une visite insolite de sa toiture qui abrite bien des secrets. Quels secrets ? Une ferme urbaine cultivée par Wesh Grow, qui y fait pousser des herbes aromatiques du monde entier, mais aussi des ruches dont s’occupe Apiterra. Pendant 1h30, Wesh Grow et Apiterra vous feront partir à la découverte de notre toiture végétale. Visite des ruches par Apiterra pendant 45 minutes : Présentation de la vie des abeilles avec la démonstration d’une ruche et les explications sur les différents types d’abeilles, leur rôle et leur cycle de vie. Démonstration des différents outils de l’apiculteur et les manipulations au cours de la saison apicole ainsi que le métier d’apiculteur urbain. Découverte des six produits de la ruche : miel, cire, pollen, propolis, gelée royale, venin. Visite de la ferme perchée par Wesh Grow pendant 45 minutes : Présentation pédagogique de la plus grande ferme urbaine parisienne dédiée aux plantes aromatiques rares du monde. Une production ultra-locale en totale permaculture, sans chimie ni pesticide. Vous découvrirez une cinquantaine de variétés de plantes aromatiques exotiques rares au cours de cette balade olfactive et gustative à destination des commerces de bouche du 15ème arrondissement : menthe russe, citronnelle d’Australie, basilic sacré d’Inde, origan zaatar, salicorne du Japon ou encore micromérie d’Israël. *

samedi 18 septembre – 11h00 à 12h30

samedi 18 septembre – 13h00 à 14h30

samedi 18 septembre – 15h00 à 16h30

dimanche 19 septembre – 11h00 à 12h30

dimanche 19 septembre – 13h00 à 14h30

dimanche 19 septembre – 15h00 à 16h30

Entrée gratuite sur inscription avant le 15 septembre inclus (20 places maximum disponibles par créneau horaire)

Beaugrenelle Paris 12 rue Linois 75015 Paris

Beaugrenelle est un grand magasin à l'esprit parisien situé entre la Tour Eiffel et la statue de la Liberté.

