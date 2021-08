Beaucouzé Beaucouzé Beaucouzé, Maine-et-Loire Visite Guidée de Beaucouzé – Son histoire contée par ses édifices Beaucouzé Beaucouzé Catégories d’évènement: Beaucouzé

Maine-et-Loire

Visite Guidée de Beaucouzé – Son histoire contée par ses édifices Beaucouzé, 18 septembre 2021 14:00, Beaucouzé. Journée du patrimoine 2021 Beaucouzé. Gratuit communication@beaucouze.fr

Samedi 18 septembre, 14h00 Visite Guidée de Beaucouzé – Son histoire contée par ses édifices * Beaucouzé (Maine-et-Loire) abrite plusieurs bâtiments chargés d’histoire et qui sont les témoins de l’évolution de la commune, des époques qui se sont succédées.

Un groupe d’habitants a pris l’initiative, avec le concours de la Mission Jeunesse-Aînés et de la Municipalité, de mettre en valeur ces édifices grâce à des pupitres retraçant leur histoire devant chacun d’eux.

L’église, la Maison de la Solidarité, la Maison des Associations, la Grange Dîmière, le Prieuré, la maison à pan de bois et la grande maison rue du bourg ont fait l’objet d’un travail de recherches de plusieurs mois : consultation d’archives, quête d’anciennes photographies, témoignages…

Venez les découvir lors d’une visite guidée, orgaisée par des passionnés ! *

samedi 18 septembre – 14h00 à 15h30

*

Beaucouzé Esplanade de la Liberté, 49070 Beaucouzé Beaucouzé 49070 Maine-et-Loire

02 41 48 00 53 http://www.ville-beaucouze.fr Crédits : Ville de Beaucouzé Gratuit

Détails Heure : 14:00 - 15:30 Catégories d’évènement: Beaucouzé, Maine-et-Loire Autres Lieu Beaucouzé Adresse Esplanade de la Liberté, 49070 Beaucouzé Ville Beaucouzé lieuville Beaucouzé Beaucouzé