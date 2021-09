Bazouges-la-Pérouse Bazouges-la-Pérouse Bazouges-la-Pérouse, Ille-et-Vilaine Visites guidées de Bazouges-la-Pérouse Bazouges-la-Pérouse Bazouges-la-Pérouse Catégories d’évènement: Bazouges-la-Pérouse

Ille-et-Vilaine

Visites guidées de Bazouges-la-Pérouse Bazouges-la-Pérouse, 18 septembre 2021 10:30, Bazouges-la-Pérouse. Journée du patrimoine 2021 Bazouges-la-Pérouse. Gratuit|Sur inscription 02 99 97 40 94

18 et 19 septembre Visites guidées de Bazouges-la-Pérouse * Votre visite sera agrémentée de nombreuses anecdotes historiques et de découvertes architecturales sur les nombreux sites d’intérêts dans le bourg, qu’ils soient connus ou plus confidentiels : les façades de la place de l’hôtel de ville et de la rue de l’église, entre granit et pans de bois, l’intrigante église Saint-Pierre-et-Saint-Paul et son vitrail classé… *

samedi 18 septembre – 10h30 à 11h15

samedi 18 septembre – 15h30 à 16h15

dimanche 19 septembre – 10h30 à 11h15

dimanche 19 septembre – 15h30 à 16h15

*

Réservation obligatoire à l’office de tourisme Couesnon Marches de Bretagne à Bazouges-la-Pérouse.

Bazouges-la-Pérouse 2 place de l’hôtel de ville 35560 Bazouges-la-Pérouse Bazouges-la-Pérouse 35560 L’Etang Ille-et-Vilaine

https://cibul.s3.amazonaws.com/location84746569.jpg +33 (0)2 99 97 40 94 https://www.tourisme-marchesdebretagne.com/decouvrir/bazouges-la-perouse-petite-cite-de-caractere/

Siège de puissantes institutions au Moyen-Âge, la cité de Bazouges-la-Pérouse conserve encore aujourd’hui le charme de son bâti de caractère avec son église singulière, ses demeures de granit et de pan de bois. Elle vous surprendra également par la beauté de ses espaces naturels.

Crédits : Office de tourisme Couesnon Marches de Bretagne Gratuit|Sur inscription NOE C. PHOTOGRAPHY

Détails Catégories d’évènement: Bazouges-la-Pérouse, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Bazouges-la-Pérouse Adresse 2 place de l'hôtel de ville 35560 Bazouges-la-Pérouse Ville Bazouges-la-Pérouse lieuville Bazouges-la-Pérouse Bazouges-la-Pérouse