Ouverture à tous du Bazaar St So Bazaar St So Lille

Nord

Journée du patrimoine 2021 Bazaar St So. Gratuit

18 et 19 septembre Ouverture à tous du Bazaar St So * *

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

Bazaar St So 292 rue Camille Guérin 59000 Lille Lille 59033 Lille-Centre Nord Le Bazaar St So est une ancienne gare devenue un tiers lieux de 5 000 m² dédié à l’économie créative : des designers, artisans, scénographe… Situé en plein centre ville dans une ancienne gare de marchandise, il reçoit au quotidien 300 personnes, et accueille des formations, des conférences, des évènements festifs en semaine et le week-end.

