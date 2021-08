Exposition “Espaces possibles : prendre la mesure des tiers-lieux” Bazaar St So, 17 septembre 2021 10:00, Lille.

Journée du patrimoine 2021 Bazaar St So. Gratuit

17 – 19 septembre

Exposition “Espaces possibles : prendre la mesure des tiers-lieux”

*

Si nombre d’entre nous ont déjà entendu parler ou fréquenté des « tiers-lieux » ou des espaces de coworking, combien d’entre nous restent souvent à la fois perplexes et curieux face à cette réalité multiple qui échappe à toute tentative de définition ?

L’exposition tentera de donner à voir et de décrypter le phénomène de multiplication des tiers-lieux de la région Hauts-de-France. Elle mènera cette exploration à travers plusieurs angles : que sont les tiers-lieux et de quoi parle-t-on exactement ? Qu’y fait-on et dans quel but ? Qui sont les acteurs qui portent ces nouveaux « communs » ? Quels espaces, quels usages et quelles organisations spatiales se cachent derrière ce terme ? Et surtout, comment ce phénomène interroge les architectes et autres concepteurs de notre cadre de vie ?

Coordination : Léonie Debrabandère, WAAO – centre d’architecture et d’urbanisme Commissariat : Frédérique Delfanne, atelier Kantwerk Scénographie : Arthur Lenglin et Tim Defleur, Aequo Design Avec des croquis in situ inédits de la designer Camille Bosqué , la participation de La Cie des Tiers-Lieux et de plus de 180 porteurs de tiers-lieux et architectes.

Retrouvez l’ensemble de la programmation lilloise sur jep.lille.fr

*

vendredi 17 septembre – 10h00 à 19h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 19h00

*

Accès libre. Passe sanitaire obligatoire.



Bazaar St So 292 rue Camille Guérin 59000 Lille Lille 59033 Lille-Centre Nord

Le Bazaar St So est une ancienne gare devenue un tiers lieux de 5 000 m² dédié à l’économie créative : des designers, artisans, scénographe… Situé en plein centre ville dans une ancienne gare de marchandise, il reçoit au quotidien 300 personnes, et accueille des formations, des conférences, des évènements festifs en semaine et le week-end.

Crédits : Gratuit