Visite guidée du Centre des Savoirs pour l’Innovation Bâtiment des Forges / Centres des Savoir pour l’Innovation, 18 septembre 2021 10:00, Saint-Étienne.

Journée du patrimoine 2021 Bâtiment des Forges / Centres des Savoir pour l'Innovation. Gratuit|Sur inscription Handicap moteur

18 et 19 septembre

Visite guidée du Centre des Savoirs pour l’Innovation

À cette occasion, vous découvrirez comment ce bâtiment a été pensé et construit pour penser l’enseignement et la recherche de demain.

Vous pourrez visiter le nouveau Learning Center, les plateformes technologiques, le Fablab et la salle de créativité !

samedi 18 septembre – 10h00 à 11h00

samedi 18 septembre – 11h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 10h30 à 11h30

Sur inscription. Pour les visites, prévoyez le pass sanitaire et le masque.



Bâtiment des Forges / Centres des Savoir pour l’Innovation 11 rue Docteur Rémy Annino 420000 Saint-Etienne Saint-Étienne 42000 Loire

La réhabilitation de cet ancien bâtiment de production industrielle est conçue par l’agence d’architecture K Architectures. Elle permettra accueillera étudiants, enseignants, chercheurs, et entreprises. Il constituera un écosystème favorable à la formation de haut niveau, la recherche de pointe, l’expérimentation, l’entreprenariat, et d’entreprises. Il apportera une dynamique innovante pour l’Université, et aussi pour son territoire.

Le Centre des Savoirs pour l’Innovation sera le lieu de l’innovation scientifique, technologique et pédagogique. Les enseignants disposeront d’un outil fantastique pour réaliser des expérimentations pédagogiques variées. Ils pourront pour cela compter sur des salles de cours et des espaces totalement reconfigurables et auront accès à des équipements numériques et audiovisuels de pointe.

Crédits : ©K-architectures, Perspectives