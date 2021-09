Châlons-en-Champagne Bateau d'Argile et d'Eau Châlons-en-Champagne, Marne Embarquez sur la péniche ! Bateau d’Argile et d’Eau Châlons-en-Champagne Catégories d’évènement: Châlons-en-Champagne

Embarquez sur la péniche ! Bateau d’Argile et d’Eau, 18 septembre 2021 11:00, Châlons-en-Champagne. Journée du patrimoine 2021 Bateau d’Argile et d’Eau. Gratuit|Sur inscription http://reservations.chalonsenchampagne.fr/, animation.patrimoine@chalonsenchampagne.fr, 03 26 69 98 21

18 et 19 septembre Embarquez sur la péniche ! * *

samedi 18 septembre – 11h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 15h00

samedi 18 septembre – 16h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 11h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 15h00

dimanche 19 septembre – 16h00 à 17h00

Gratuit. Sur inscription.

Bateau d’Argile et d’Eau 20 bis rue de l’Industrie, 51000 Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne

De 2000 à 2005, « D’Argile et d’Eau » a été un bateau-atelier et a sillonné les voies fluviales entre Paris et la Belgique de par l’activité de Francis Dumelié, son propriétaire, qui était potier. Un an après sa retraite en 2006, il a converti le bateau en chambres d’hôtes à Mareul-sur-Ay en Champagne puis à Saint-Jean-de-Losne et enfin à Melay dans le Brionnais. Depuis mai 2018, « D’Argile et d’Eau » a accosté sur le Canal Latéral à la Marne et vous accueille dans un magnifique cadre verdoyant à Châlons-en-Champagne, à 2 pas des Jards. Vous serez hébergé dans une péniche de type Freycinet, construite en 1914, aménagée en chambres d’hôtes labellisée Gîtes de France et Clévacances avec une capacité de 13 à 14 personnes, en 5 chambres tout confort dont 2 familiales. Nombre de chambres : 5

Nombre de personnes : 14

