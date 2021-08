Monpazier Bastideum, centre d'interprétation d'architecture et du patrimoine Dordogne, Monpazier Visite insolite de la Bastide de Monpazier Bastideum, centre d’interprétation d’architecture et du patrimoine Monpazier Catégories d’évènement: Dordogne

Monpazier

Visite insolite de la Bastide de Monpazier Bastideum, centre d’interprétation d’architecture et du patrimoine, 17 septembre 2021 21:00, Monpazier. Journée du patrimoine 2021 Bastideum, centre d’interprétation d’architecture et du patrimoine. Tarif préférentiel

17 – 19 septembre Visite insolite de la Bastide de Monpazier * Visite théâtralisée de la Bastide. Durant environ 1h suivez votre guide Clothilde pour une visite théâtralisée de Monpazier. Rendez-vous au Bastideum, musée de Monpazier afin de rencontrer Clothilde nièce du grand architecte constructeur de la Bastide de Monpazier dont elle connaît les secrets. Suivez-la dans les rues de Monpazier elle vous emmènera à la renctonre de personnages qui ont marqués l’histoire de la Bastide au fil des siècles! Pour terminer Clothilde vous invite à une petite colation dans le jardin d’inspiration médiéval du Bastideum, l’occasion pour vous d’affronter autour de nos nombreux jeux anciens Buffarot… Escapade nocturne, Pour les plus téméraires d’entre vous Clothilde vous propose de porter un autre regard sur cette ville nouvelle du XIIIèmer siècle, à la tombée de la nuit munis d’un flambeau déambulez à travers les petites ruelles de la Bastide appelées carreyroux afin d’embarquer dans un véritable voyage au travers des siècles à la rencontre de personnages qui ont marqué l’histoire de Monpazier. Pour terminer Clothilde vous invite à une petite colation dans le jardin d’inspiration médiéval du Bastideum, l’occasion pour vous d’affronter autour de nos nombreux jeux anciens Buffarot… *

vendredi 17 septembre – 21h00 à 22h30

samedi 18 septembre – 11h00 à 12h30

samedi 18 septembre – 15h30 à 17h00

samedi 18 septembre – 21h00 à 22h30

dimanche 19 septembre – 11h00 à 12h30

dimanche 19 septembre – 14h00 à 15h30

dimanche 19 septembre – 16h30 à 18h00

Tarif : 3.50€. Samedi départ à 11h et 15h . Dimanche départ 11h – 14h et 16h30 . Nocturne : Vendredi et samedi soir départ à 21h. Masque obligatoire. Pass Sanitaire obligatoire. Jauge 50 personnes max.

Bastideum, centre d’interprétation d’architecture et du patrimoine 8, rue Jean-Galmot 24540 Monpazier Monpazier 24540 Dordogne

https://cibul.s3.amazonaws.com/location58786961.jpg 05 53 57 12 12 http://www.bastideum.fr

Le Bastideum invite tout au long de l’année à voyager au cœur d’une cité médiévale. Le Centre d’Interprétation de Monpazier plonge les visiteurs dans l’histoire des bastides, afin de découvrir l’architecture, le patrimoine et la vie quotidienne dans ces villes nouvelles du XIIe siècle. Vidéo, audio, application, jardin et jeux médiévaux, tout est fait pour l’immersion au cœur du Moyen Âge avec les moyens du XXIe siècle.

