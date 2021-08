Sauveterre-de-Rouergue Bastide Aveyron, Sauveterre-de-Rouergue Parcours sonore Oreilles en balade Bastide Sauveterre-de-Rouergue Catégories d’évènement: Aveyron

18 et 19 septembre Parcours sonore Oreilles en balade * Partez à la découverte de Sauveterre de Rouergue en vous laissant guider au gré des histoires racontées par les habitants du village. Une version adulte et une version enfant téléchargeables avec le plan d’accès sur le site internet ou à “flashcoder” sur place. *

samedi 18 septembre – 00h00 à 23h59

dimanche 19 septembre – 00h00 à 23h59

Bastide 12800, Sauveterre-de-Rouergue Sauveterre-de-Rouergue 12800 Aveyron

Créée en 1281 sur des terres monastiques, la bastide de Sauveterre possède un plan en damier d’une remarquable régularité. Elle est bâtie autour d’une grande place de marché bordée d’arcades formant couverts au-dessus desquels se dressent des maisons à pan de bois ou en pierre des XVe et XVIe siècles.

