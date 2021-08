Eymet Bastide d'Eymet Dordogne, Eymet Découvrez une bastide du XIIIe siècle érigée par Alphonse de Poitiers Bastide d’Eymet Eymet Catégories d’évènement: Dordogne

Découvrez une bastide du XIIIe siècle érigée par Alphonse de Poitiers Bastide d’Eymet, 18 septembre 2021 10:30, Eymet. Journée du patrimoine 2021 Bastide d’Eymet. Gratuit

18 et 19 septembre Découvrez une bastide du XIIIe siècle érigée par Alphonse de Poitiers * Une découverte de la bastide d’Eymet en passant par le château-fort, les ruelles et les bords du Dropt. Notre guide vous révélera les secrets et particularités d’Eymet, mais aussi des bastides en général, modèles d’urbanisme au XIIIe siècle. *

samedi 18 septembre – 10h30 à 11h30

dimanche 19 septembre – 10h30 à 11h30

Gratuit. Entrée libre. Rendez-vous devant l’Office de Tourisme.

Bastide d’Eymet Le bourg, 24500 Eymet Eymet 24500 Dordogne

https://cibul.s3.amazonaws.com/location66892340.jpg?_ts=1629379506651 05 53 23 74 95 http://www.eymet-perigord.fr

Bastide des XIIIe et XVe siècles. Fondée en 1270 par Alphonse de Poitiers sur les rives du Dropt, la bastide s’est formée autour d’une place à arcades, de ruelles, de maisons à pans de bois, et d’un château.

